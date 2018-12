später lesen Umzug am Uniklinikum Zweiter Bauabschnitt I-Med fertig FOTO: Ra¬adiger Koop FOTO: Ra¬adiger Koop Teilen

Twittern







. Der zweite Bauabschnitt des Großprojektes „Innere Medizin“, genannt I-Med, am Universitäsklinikum des Saarlandes, ist fertig. Am kommenden Montag um 5.30 beginnt der große Umzug. In die neuen Räumlichkeiten werden drei Kliniken einziehen: Die Innere Medizin 2 (Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie), die Innere Medizin 4 (Nieren- und Hochdruckkrankheiten) sowie die Innere Medizin 5 (Pneumologie, Allergologie, Beatmungs- und Umweltmedizin). Von Christine Maack