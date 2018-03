später lesen Unfall auf Erbacher Kreuzung Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt Teilen

Bei einem Verkehrsunfall in der Erbacher Ortsmitte wurden am Donnerstagmittag zwei Personen leicht verletzt. Einer der Autofahrer kam aus Richtung Michelin und wollte nach links in die Dürerstraße einbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Von red