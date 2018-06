Zügig anmelden zum Gesundheits-Aktionstag

Anmelden dazu kann man sich noch an diesem Montag, 11. Juni. Ein PDF-Formular dazu kann man im Internet unter www.homburg.de unter den Punkten Stadtprofil – Leben in Homburg – Homburg lebt gesund / Neuigkeiten herunterladen. Das sendet man an die Stadtverwaltung Homburg, Dezernat III, Jessica Jung, Am Forum 5, 66424 Homburg oder per E-Mail unter dem Stichwort „HLG Aktionstag 2018“ an jessica.jung@homburg.de.