später lesen Polizei Zeugen gesucht für Diebstahl in Homburger Supermarkt Teilen

Twittern







(red) Am vergangenen Freitag, 21. September, ereignete sich zwischen 17 und 17.45 Uhr ein Taschendiebstahl im Lidl-Markt Am Stadtbad in Homburg. Hierbei wurde der Geschädigten ein Geldbeutel aus deren Handtasche entwendet.