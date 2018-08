später lesen Auf dem Parkplatz eines Baumarkts Auto beschädigt, dann weggefahren Teilen

Nach einem bislang unbekannten Zeugen, der einen Unfall beobachtet hat und dann am Fahrzeug des Geschädigten einen Zettel hinterließ, sucht die Polizei in Homburg. Wie diese weiter mitteilt, hatte sich bereits am Samstag, 21. Juli, folgender Vorfall auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in Homburg ereignet: Zwischen 13 und 13.30 Uhr kollidierte ein Fahrer mit seinem Auto beim Aus- oder Einparken aus beziehungsweise in eine Parklücke mit einem roten Hyundai mit Kuseler Nummernschildern. Von Ulrike Stumm