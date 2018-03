später lesen Neue Yoga-Kurse nach Ostern Yoga-Kurse starten nach Osterferien im Gymnasium Teilen

Die Yogalehrerin Inge Boßlet startet nach den Osterferien mit neuen Yoga-Kursen in Homburg. Unter ihrer fachkundigen Anleitung werden rückenschulgerechte Übungen vermittelt. Die Kurse eignen sich für Jugendliche, Männer und Frauen in jeder Altersklasse. Yoga führt zur tiefen Entspannung, innerer Ruhe und Gelassenheit, sagt die Yogatherapeutin. Die neuen Kurse in der Yoga-Schule Boßlet in Reiskirchen, Paulstraße 4, beginnen zu folgenden Terminen: Montag, 9. April, 10.30 Uhr und am Abend um 19 Uhr; Mittwoch, 11. April, 19 Uhr; Donnerstag, 12. April, 19.30 Uhr und am Freitag, 13. April um 10.30 Uhr. Der Kurs im Saarpfalz-Gymnasium in der Unteren Allee startet am 8. Mai, 19.30 Uhr. Eine Kurseinheit besteht aus zehn Terminen zu je 90 Minuten oder 60 Minuten. Von red