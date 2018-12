später lesen Einbruchsserie Einbrecher stiegen in ein Wohnhaus in Kirrberg ein Teilen

Die Polizei in Homburg fahndet nach bislang unbekannten Tätern, die am Dienstag in Kirrberg in ein Wohnhaus eingestiegen sind. Die Tatzeit wird zwischen 9.30 und 14.30 Uhr angegeben. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Einbrecher über einen Waldweg im Bereich der Emilienruhe in Kirrberg Zugang zum weitläufigen Grundstück eines Zweifamilienhauses. Von Peter Neuheisel