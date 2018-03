Wohnungsbrand in der Kanalstraße

Ein Nachbar hatte gesehen, wie leichter Qualm aus einem Fenster drang. Er alarmierte sofort die Bewohner. Sie hatten die Rauchentwicklung nicht bemerkt, weil sich in dem brennenden Zimmer niemand aufhielt. Schnell rannten sie nach draußen. In der zweiten Etage hielten sich ebenfalls mehrere Personen auf. Auch sie verließen sofort das Gebäude. Die Homburger Feuerwehr eilte mit 25 Einsatzkräften in die Kanalstraße – begleitet von zwei Krankenwagen, einem Notarztwagen und der Polizei. Auch die Stadtwerke Homburg schickten Mitarbeiter. Die Feuerwehr beendete ihre Löscharbeiten gegen 19 Uhr. Die eigentliche Wohnung konnte danach wieder bezogen werden. In dem betroffenen Zimmer entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.