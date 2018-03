Wie Frauen wieder zurück in den Beruf finden

Für diese Situation hat das Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises mit seiner dort angesiedelten Koordinierungsstelle Frau & Beruf ein besonderes Angebot entwickelt: Innerhalb einer zwölfwöchigen Maßnahme werden die Teilnehmerinnen mithilfe des Instruments ProfilPASS dabei angeleitet, sich ihrer Stärken und Fähigkeiten bewusst zu werden. Sie können sich über den regionalen Arbeitsmarkt informieren, ihre rhetorischen Fähigkeiten schulen, ihre EDV-Kenntnisse auffrischen und überzeugende Bewerbungsunterlagen am PC erstellen. Unter dem Motto „Erfolg lässt sich stylen“ erhalten sie darüber hinaus eine komplette Farb-, Typ- und Stilberatung, eine neue Frisur und ein professionelles Make-Up. Eine Fotografin erstellt im Anschluss ansprechende Bewerbungsfotos. Alles zielt darauf ab, die Frauen in jeder Hinsicht zu stärken und auf den (Wieder-)Einstieg in den Beruf vorzubereiten. Ein vierwöchiges Betriebspraktikum bietet die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen im Erwerbsleben zu sammeln und eine eventuell noch bestehende Scheu zu überwinden.

Um auch Frauen mit familiären Verpflichtungen die Teilnahme zu erleichtern, findet der Unterricht in Teilzeit statt, vormittags von 8.30 bis 12.30 Uhr. Der Kurs startet gleich nach Ostern am 3. April. Interessierte Frauen sind für Dienstag, 20. März, 10 Uhr, herzlich zu einer Vorbesprechung ins Café Frauenzimmer am Homburger Scheffelplatz 1 eingeladen.

Anmeldung beim Frauenbüro unter Telefon (0 68 41) 1 04 71 38 oder per E-Mail: frauenbüro@saarpfalz-kreis.de.