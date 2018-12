Nach der kleinen Feiertagspause geht das Weihnachtsdorf auf dem Homburger Christian-Weber-Platz jetzt in den Endspurt. Geöffnet ist es noch bis zum kommenden Sonntag, 30. Dezember. Hier lockt neben den Ständen, der Almhütte, dem Bühnenprogramm auch die Eisbahn. Schlittschuh- und „Pinguin“-Ausleihe ist täglich möglich. Geöffnet ist das Weihnachtsdorf: Donnerstag bis Samstag: 11 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr.

Und auch beim Programm gibt es noch ein paar Höhepunkte. So steht heute, Donnerstag, 27. Dezember, die saarländische Acoustic-Band Cha-Lounge von 18.30 bis 21.30 Uhr auf der Bühne. Am Freitag, 28. Dezember, ebenfalls 18.30 bis 21.30, sorgt dann die Classic-Rock-Coverband Purple Haze für den passenden Sound. Am Samstag kommt die Quartett-Formation Da Vinci auf den Christian-Weber-Platz.

Am Sonntag ist das Dorf zum letzten Mal für dieses Jahr geöffnet. Zum Abschluss geht es nochmal rund bei der großen Abschiedsparty mit den Lokalmatadoren, der Firma Holunder, die von 18 bis 21 Uhr auf der Bühne stehen werden. Zum Après-Ski-Abschluss legt in der Almhütte anschließend DJ Schlossalm auf.

Im Internet steht das ganze Programm unter: