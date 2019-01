später lesen Aufräumen in der Stadt Weihnachtsdeko wurde abgebaut FOTO: Christine Maack FOTO: Christine Maack Teilen

In Homburg wird aufgeräumt: Am vergangenen Freitag war der Christian-Weber-Platz wieder frei begehbar, die meisten Buden des Weihnachtsdorfes waren abgebaut, die Eislaufbahn beseitigt. Auch auf dem Marktplatz wurde die Weihnachtsdekoration entfernt, die Krippenfiguren wurden von Mitarbeitern der Firma Theiss Naturwaren in einen Lieferwagen verladen und werden bis zum kommenden Dezember eingelagert. maa