Feldküche öffnet auf dem Marktplatz Homburg

Unter dem Motto „Mit Herz für Homburg“ läuft in der Vorweihnachtszeit auf dem historischen Marktplatz eine bemerkenswerte Aktion. In der Woche nach dem Nikolausmarkt, der an diesem Freitag beginnt und bis Sonntag, 9. Dezember, dauert, wird auf dem altehrwürdigen Platz für die gesamte Bevölkerung eine Feldküche errichtet, an der verschiedene Suppen angeboten worden. Von Peter Neuheisel