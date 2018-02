Vortrag zu körperlicher Aktivität und Krebs

Der Verein „Miteinander gegen Krebs“ bietet am 15. März um 18.30 Uhr im kleinen Sitzungssaal im Rathaus Homburg, Am Forum, einen weiteren Teil der Vortragsreihe „Fragen an die Experten“ an. Der Sportwissenschaftler Freerk Baumann spricht dabei über „Die Macht der Bewegung – Körperliche Aktivität bei Krebs“. Im Anschluss können Fragen gestellt werden. Zurzeit leitet Baumann die Arbeitsgemeinschaft onkologische Bewegungsmedizin am Centrum für Integrierte Onkologie an der Uniklinik Köln (CIO), einem Gemeinschaftsprojekt mit der deutschen Sporthochschule in Köln.Der Eintritt zum Vortrag ist frei.