Vortrag informiert über Herzinfarkt und Schlaganfall

Im Rahmen des Projektes „Homburg lebt gesund“ plant die Stadtverwaltung Homburg in diesem Jahr, in jedem Monat einen Fachvortrag im Rathaus anzubieten. Im April geht es nun um das Thema „Herzinfarkt/Schlaganfall“. Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, wie Herzinsuffizienz, koronare Herzerkrankung und Herzinfarkt, zählen zu den häufigsten Krankheiten. Fast die Hälfte aller Menschen in Deutschland sterbe daran, hieß es zum Hintergrund. Deshalb sind die rechtzeitige Vorbeugung, Erkennung und Behandlung besonders wichtig. In dem Vortrag am Mittwoch, 11. April, von 18 bis 19 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus erklärt Gerhard Maurer vom Malteser Hilfsdienst Homburg die Hintergründe und Risiken von Herz-Kreislaufkrankheiten. Darüber hinaus zeigt er, was im Notfall möglichst schnell getan werden sollte.