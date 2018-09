später lesen Vortrag über Hypnose Vortrag beschäftigt sich mit der Hypnose Teilen

Twittern







Die VHS Homburg bietet am Mittwoch, 10. Oktober, 19 Uhr, im der Hohenburgschule einen Vortrag über Hypnose an. Tanja Ponten führt in die Welt der lösungsorientierten Hypnose nach Götz Renartz ein. Von red