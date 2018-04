später lesen Stadtwerke Viele neue Baustellen der Stadtwerke Teilen

Twittern







Wie die Stadtwerke Homburg am Mittwoch auf Anfrage mitteilten, sind derzeit aktuelle Baustellen oder Leitungserneuerungen in der Pasteurstraße in Homburg, in der Eckstraße in Kirrberg, in der Brucknerstraße in Jägersburg, in der Kiesgrube in Beeden und in der Siebenbürgenstraße in Schwarzenbach. Voraussichtlich nach Pfingsten verlegen die Stadtwerke in der Wustentalstraße in Einöd neue Stromkabel. Jürgen Schirra, Pressechef der Stadtwerke, erklärte: „Dort wo notwendig, erneuern die Stadtwerke auch ältere Hausanschlüsse. Diese Arbeiten erfolgen für die Kunden kostenfrei. Für die Arbeiten in der Wustentalstraße ist die Fertigstellung bis Anfang Dezember geplant.“