Im Rotdornweg in Homburg Einbrecher versucht, Fenster aufzuhebeln FOTO: dpa / Silas Stein FOTO: dpa / Silas Stein

Ein bislang unbekannter Täter hat versucht, ein Fenster an der Rückseite eines Hauses im Homburger Rotdornweg aufzuhebeln, um so in das Gebäude einzubrechen. Das sei ihm allerdings nicht gelungen, teilte die Polizei weiter mit. Von Ulrike Stumm