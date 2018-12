später lesen Fahrer war alkoholisiert Auto rammt Pkw und schleudert gegen Baum FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Der 61-jährige Fahrer eines blauen Ford Mondeo mit Homburger Nummernschildern hat am vergangenen Samstag, 8. Dezember, gegen 3.40 Uhr einen Unfall verursacht. Das teilt die Polizei Homburg mit. Auf der B 423 am Ortsausgang Homburg in Fahrtrichtung Bexbach war er zunächst auf einen hier ungesichert am rechten Fahrbahnrand abgestellten silbernen Opel Zafira mit Kuseler Kennzeichnen aufgefahren.