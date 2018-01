später lesen Verkehrsunfall mit Flucht Verkehrsunfall mit Flucht an Erbacher Fitnessstudio Teilen

Homburg (red) Am Donnerstag, 4. Januar, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19.20 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios, das in der Berliner Straße 80 in Erbach liegt, erheblichen Sachschaden an einem dort abgestellten braunen BMW der 3er-Reihe, informierte gestern die Polizei. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Von red