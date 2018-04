später lesen Unfall Unfallflucht von Passanten beobachtet Teilen

Am Karfreitag wurde gegen 13 Uhr von Passanten ein Verkehrsunfall in der Karlstraße in Homburg beobachtet. Der Unfallverursacher stieß gegen einen roten, viertürigen Pkw, der am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt. Das unfallverursachende Fahrzeug konnte durch die Polizei nachträglich festgestellt werden, der vermeintlich beschädigte Pkw konnte jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Von red