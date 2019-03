später lesen Unfallflucht Unfallflucht in der Uhlandstraße Teilen

Die Polizei in Homburg sucht nach einem Unfallflüchtigen, der am Freitag mit seinem Auto vermutlich zwischen 9.20 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz in der Uhlandstraße einen silbernen Audi Q2 erheblich beschädigte.