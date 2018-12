später lesen Unfallflucht in Bruchhof Parkendes Auto angefahren Teilen

In der Kaiserslauterer Straße in Bruchhof ist am vergangenen Sonntag, 9. Dezember, zwischen 22.50 Uhr und 23 Uhr ein parkendes Auto beschädigt worden. Die Polizei erläutert Details zum Hergang: Ein bislang unbekannte Fahrer sei mit seinem Wagen auf der Kaiserslauterer Straße aus Homburg kommend, in Fahrtrichtung Landesgrenze Rheinland-Pfalz unterwegs gewesen.