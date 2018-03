später lesen Unfallflucht Unfallflucht in der Dürerstraße Teilen

Am Samstag wurde laut Polizei in der Dürerstraße in Erbach ein weißer Pkw, der am Fahrbahnrand geparkt war, an der vorderen rechten Fahrzeugfront durch einen Pkw-Fahrer im Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in Richtung Steinbachstraße unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu der Unfallflucht oder dem unfallverursachenden Pkw machen?