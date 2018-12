später lesen Parkplatzunfall Auto beschädigt und weggefahren Teilen

Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der am Freitag zwischen 12.30 und 21 Uhr in der Homburger Innenstadt mit seinem Fahrzeug einen Unfall verursacht hat und anschließend flüchtete. Der Verursacher war beim Rangieren auf dem Parkplatz des Finanzamtes in der Schillerstraße gegen einen silberfarbenen Audi Q 7 gestoßen, bei dem der Frontbereich beschädigt wurde. Von red