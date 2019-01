später lesen Reifenteile auf der A6 Unfallflucht auf der Autobahn FOTO: dpa / Stefan Puchner FOTO: dpa / Stefan Puchner Teilen

Zwei Fahrzeuge sind am vergangenen Samstag, 12. Januar, gegen 7.35 Uhr, auf der Autobahn A 6 zwischen den Ausfahrten Waldmohr und Homburg beschädigt worden. Ein Lastwagen, der in Richtung Saarbrücken unterwegs war, hatte einen Reifenschaden erlitten und die Karkasse auf der Autobahn verteilt, so die Polizei. Von Ulrike Stumm