Unfallflucht am Steinhübel

Homburg (red) Im Zeitraum von Freitag, 29. Dezember, gegen 22 Uhr, bis Samstag, 30. Dezember, gegen 9 Uhr, wurde in der Straße Steinhübel 16 in Homburg ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw, HOM-Kreiskennzeichen, Peugeot 308, Farbe silbergrau, von einem bislang unbekannten Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von ca. 750 Euro. Von