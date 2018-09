später lesen Unfall auf der B 423 Auffahrunfall an der Ampel zur B 423 Teilen

Zu Verkehrsstörungen kam es am Donnerstagmorgen gegen 9.20 Uhr an einer Ampelanlage in Einöd an der Zufahrt zur B 423. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem beide Autos beschädigt wurden.