Unfall an der Uniklinik

Homburg (red) Am vergangenen Freitag, 19. Januar, in der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 17.30 Uhr, wurde in der Uniklinik Homburg, auf dem Parkplatz zwischen den Gebäuden 74 (Mensa) und 77 (Diabeteszentrum) ein geparkter PKW, VW Golf, weiß, mit NEW- Kreiskennzeichen, vermutlich beim Ein- oder Ausparken gestreift und am hinteren Stoßfänger beschädigt. Der Unfallverursache hatte sich unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt.Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg unter der Telefonnummer (06841) 1060 in Verbindung zu setzen.