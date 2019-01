später lesen An der A6 Müll illegal in den Wald an der A6 geworfen FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Twittern







Müll einfach in den Wald geworfen, hat ein Unbekannter zwischen dem 30. Dezember, 11 Uhr, und dem 1. Januar, 13 Uhr. Der Täter habe den Abfall in einem Waldgebiet gegenüber der Autobahn A6 am Rastplatz Homburg in Reiskirchen illegal abgeladen, teilte die Polizei mit.