Einbrecher auf Station der Uniklinik

Er habe, wie die Polizei in Homburg weiter mitteilt, am vergangenen Freitag, 24. August, gegen neun Uhr eine Fluchttür aufgehebelt und sich so Zutritt zur Station verschafft. Dort seien dann allerdings die weiteren Türen verschlossen gewesen, sodass er nicht in andere Zimmer gelangte. Als Personen auf dem Flur auftauchten, sei der Einbrecher geflüchtet. An der Tür entstand Sachschaden.

Zeugen-Hinweise an die Polizei Homburg unter Tel. (0 68 41) 10 60.