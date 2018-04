später lesen Einbruch Unbekannte stehlen Kasse aus einem Imbissstand Teilen

Die Polizei in Homburg sucht nach Hinweisen, die zu Dieben führen, die eine Imbissstand in Jägersburg einbrachen. Zwischen Karfreitag, 20 Uhr, und Ostersonntag, 8.30 Uhr, wurde in den Stand in der Kleinottweiler Straße eingebrochen. Der Stand ist nach Angaben der Polizei auch über den Weg zwischen Schlossweiher und Brückweiher zugänglich. Die Täter hebelten die Zugangstür des Imbissstandes auf und schlugen die Scheibe des Verkaufsstandes ein. geschlagen. Aus dem Verkaufsstand wurde nach Polizeiangaben dann eine weiße Registrierkasse (Maße: 30 x 30 x 20 Zentimeter) entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 700 Euro.