Am 10. August Unbekannte schlagen Fenster ein

An einem Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Homburger Freibades in der Brunnenstraße ist von einem Unbekannten eine Scheibe eingeschlagen worden, so die Polizei. Diese geht nicht von einem Einbruchsversuch aus, eher von Vandalismus.