Dr. Christoph Jüngst, Privatdozent für Innere Medizin, hält am Montag, 9. April, seine Antrittsvorlesung zum Thema „Cholestase – wenn die Galle nicht mehr fließt“. Die Vorlesung beginnt um 15.15 Uhr im großen Hörsaal der Frauen- und Kinderklinik in Gebäude neun im Dachgeschoss am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Darauf weist das Uniklinikum hin.