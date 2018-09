später lesen Reparaturen Informationen zum Reparatur-Treff Teilen

Der Auftakt- und Info-Termin des geplanten monatlichen Reparatur-Treffs findet am Mittwoch, 12. September, ab 15 Uhr in der Cafeteria der Awo-Ausbildungswerkstätten in der Lappentascher Straße 100 in Erbach statt. Von red