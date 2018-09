Bürgermeisterwahl: Thomas Leis kandidiert wieder

Der Termin für die Stichwahl ist auch festgelegt. Sollte es dazu kommen, wird der 9. Juni 2019 der Stichwahltag sein.

Offiziell bekannt gegeben wird dieser Termin am kommenden Donnerstag, 20. September, anlässlich der Stadtratssitzung. Obwohl der amtierende Bürgermeister Thomas Leis noch nicht offiziell seine Kandidatur bekannt gegeben hat, so steht doch schon in der Vorlage zur Stadtratssitzung. „Der jetzige Amtsinhaber wird sich für eine Wiederwahl bewerben.“

Die Amtszeit wird dann bis zum 30. September 2029 gehen.

Wer sich ebenfalls dafür interessiert, seine Kandidatur als Bürgermeister oder Bürgermeisterin von Bexbach einzureichen, kann dies jetzt tun. Bis spätestens 14. Dezember sollten die Bewerbungsunterlagen bei der Stadt Bexbach, Fachbereich 1, Postfach 13 61 eingegangen sei. Nach der schriftlichen Bewerbung muss dann bis zum 21. März auch ein förmlicher Wahlvorschlag folgen, die ein Einzelbewerber, eine Partei oder eine Wählergruppe einreichen kann.