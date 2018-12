später lesen Einbrecher unterwegs Unbekannter stieg in leer stehendes Wohnhaus ein FOTO: dpa / Daniel Maurer FOTO: dpa / Daniel Maurer Teilen

Erneut wurde in unserer Region in ein leer stehendes Wohnhaus eingebrochen. Diesmal handelte es sich um ein Einfamilienhaus in der Mainzer Straße in der Homburger Innenstadt, das wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten bis auf Weiteres unbewohnt ist. Von Peter Neuheisel