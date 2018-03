Suppensonntag in Maria vom Frieden

Der Gemeindeausschuss Maria vom Frieden in Erbach lädt zum Suppensonntag ein. Wie schon seit vielen Jahren üblich findet er dieses Jahr am 18. März wieder in der Gemeinde statt. Dabei werden die gespendeten Suppen, die von vielen Hobbyköchen zubereitet werden, kostenlos ausgegeben. Die KJG bietet auch frisch gebackene Waffeln an. Eine Spende wird gern angenommen, die dann einem sozialen Zweck zugeführt wird. Wer noch eine Suppe spenden möchte, kann diese am Sonntag ab 10.15 Uhr in die Unterkirche mitbringen. Das gemeinsame Essen beginnt nach dem 11-Uhr-Gottesdienst.