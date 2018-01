Sturmböe reißt in Erbach Weihnachtsbeleuchtung ab

(maa) Sturmtief Burglind war keine Freundin der Weihnachtsdekoration. Am Mittwoch, 3, Januar, gegen 11.30 Uhr, riss in Erbach im Bereich der Steinbachstraße/Blütenstraße eine Windböe die über die Straße gespannte Weihnachtsbeleuchtung ab, so dass die Lichterkette auf die Straße und auf ein parkendes Auto fiel, das dabei beschädigt wurde, so die Polizei. Die Lichterkette war 60 Meter lang und musste vom Baubetriebshof umgehend beseitigt werden. Aus diesem Grund wurde die Steinbachstraße für mehrere Stunden gesperrt, informierte die Polizei weiter. Um weiteren Gefahren vorzubeugen, wurden alle Lichterketten bis zur Erbacher Halle abmontiert.