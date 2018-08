Straßenmusiker und Künstler für verkaufsoffenen Sonntag gesucht

Ob Drehorgel, Trommeln, klassische Instrumente, Mundharmonika oder etwas Ausgefallenes wie Susaphon oder Melodica, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Jedes Instrument und jeder Künstler, der für Spenden im Hut spiele, seien willkommen.

Im Innenstadtbereich werde es verschiedene stark frequentierte Standorte geben, die auch bei Regenwetter zum Musizieren geeignet sind und an denen zwischen 13 und 18 Uhr das musikalische Talent präsentiert werden kann.Bei Interesse, am Rahmenprogramm des verkaufsoffenen Sonntags mitzuwirken, ist eine Anmeldung per E-Mail möglich. Die Künstlerin beziehungsweise der Künstler sollte sich kurz vorstellen und ein paar Infos zu der Darbietung mitteilen. Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen.

Weitere Informationen gibt es beim Stadtmarketing Homburg unter Tel. (06841) 10 14 11 oder (06841) 10 14 09 sowie per E-Mail unter stadtmarketing@homburg.de.