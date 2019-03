später lesen Hochwasser Landstraße bei Ingweiler bleibt gesperrt Teilen

Die Landstraße L 212 zwischen Ingweiler und Wörschweiler bleibt immer noch wegen Hochwassers gesperrt. Dies erklärte die Polizei in Homburg am Montag. Die Vollsperrung war am Samstagmorgen nach den lang anhaltenden Regenfällen und die dadurch verursachte Überflutung der Blies notwendig geworden.