Generell gibt es seit kurzem Änderungen im Bürgeramt im Rathaus am Forum: Um lange Wartezeiten zu vermeiden, wurde eine Servicestelle eingerichtet, in der Termine koordiniert und Unterlagen vorgeprüft werden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung weiter. Man erreicht diese nach den Feiertagen noch über die zentrale Telefonnummer (0 68 41) 10 10. Es soll allerdings demnächst eine eigene Durchwahl geben.

Zudem gelten neue Öffnungszeiten im städtischen Bürgeramt: Es gibt eine Pause zwischen 13 und 14 Uhr, offen ist dann generell montags bis freitags von 7.45 bis 13 Uhr, montag bis dienstag von 14 bis 16 Uhr sowie an den Donnerstagen, jeweils von 14 bis 18 Uhr.