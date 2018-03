Wer in dieser Woche einen Weg ins Standesamt plant, muss auf eine Service-Einschränkung an einem Tag achten: Das Standesamt der Stadtverwaltung Homburg im Rathaus Am Forum ist am Mittwoch, 7. März, aufgrund einer Weiterbildungsveranstaltung ganztägig geschlossen. Darauf weist die Pressestelle der Stadt hin.