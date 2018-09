später lesen Am 28. September Führung auf den Spuren der Könige Teilen

„Homburg und die Spuren der Könige Frankreichs, Polens, Bayerns und Preußens“ lautet das Thema der Stadtführung am Freitag, 28. September, um 17 Uhr in Homburg. Die Gruppe trifft sich am Kreisel in der Talstraße vor dem künftigen Kulturamt. red