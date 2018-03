Stadtbibliothek am Donnerstag geschlossen

Noch immer haben Grippe und Erkältung die Stadt im Griff und sorgen für Ausfälle. Aufgrund mehrerer Krankheitsfälle bleibt die Stadtbibliothek am historischen Homburger Marktplatz am Donnerstag, 29. März, komplett geschlossen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Da dann die Kar- und Osterfeiertage folgen, geht es hier für Bücherfans erst kommende Woche weiter: Am Dienstag ist der Service der Bibliothek wieder zu den normalen Öffnungszeiten zu erreichen.