Spielschiff soll einen Namen bekommen

Das neue Spielschiff im Homburger Stadtpark braucht einen Namen. Hierzu läuft ein Wettbewerb, an dem sich Kinder und Jugendliche aus Homburg noch beteiligen können. Wer Vorschläge hat, wie das Schiff heißen soll, kann diese bei Luisa Maurer, Kinder- und Jugendbüro, per E-Mail an kinder-und-jugendbuero@homburg.de einreichen. Von red