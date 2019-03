Da steckten immerhin gut 1700 Jahre Liedgeschichte drin. Und echte Qualität kenne kein Alter. Aber bei einigen „neueren“ Sachen merke man, dass es „Abnutzungserscheinungen“ gebe. „Nicht alles, was uns zum Beispiel in den 70er oder 80er Jahren umgetrieben hat, ist heute noch von Belang. Die Welt ändert sich, und nach 25 Jahren hat man Lust auf Frisches: lässige Sounds, Texte von heute, zeitgemäße Betrachtungsweisen“, so die Pfarrerin. Jetzt ist ein Ergänzungsbüchlein zum Gesangbuch erschienen „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“. Um die neuen Lieder vorzustellen und bekannt zu machen, laden der Homburger Bezirkskantor Stefan Ulrich und Pfarrerin Scheidhauer ein: „Sing mit!“

Ein Abend zum Mitsingen findet am Donnerstag, 28. März, 19.30 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche Homburg oder am Donnerstag, 4. April, 18 Uhr, in der Christuskirche Bruchhof-Sanddorf statt. Der Eintritt zu den Singabenden kostet keinen Eintritt.