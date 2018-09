später lesen Graffiti an Schule und Turnhalle Siebenpfeiffer-Schule wurde mit schwarzer Farbe beschmiert FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Ein bislang noch unbekannter Täter hat die Siebenpfeiffer-Schule in der Spandauer Straße in Erbach mit Farbe verschmiert. Er habe, wie die Polizei in Homburg am Montag weiter mitteilt, die Außenwände des Schulgebäudes sowie der angrenzenden Schulturnhalle mit schwarzen Schriftzügen bekritzelt.