Die Klinik für Augenheilkunde am Uniklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg lädt für heute Abend zum Patienten-Arzt-Seminar über das Thema „Scharf sehen ohne Hilfsmittel“ ein. Interessierte können sich von 18 bis 19 Uhr im Hörsaal der Augenklinik, Gebäude 22, umfassend informieren, Fachreferenten der Klinik erläutern Alternativen zu Brille und Kontaktlinsen, heißt es in der Pressemitteilung des UKS. Von red