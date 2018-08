später lesen Polizei Sechs Autos wurden zerkratzt Teilen

Am Mittwoch wurden laut Polizei zwischen 8.15 und 12.35 Uhr insgesamt sechs Fahrzeuge, die in der Goethestraße in Kirkel zum Parken abgestellt waren, mittels eines spitzen Gegenstands zerkratzt. Von red