Am Mittwoch wurden laut Polizei zwischen 8.15 und 12.35 Uhr insgesamt 6 Fahrzeuge, die in der Goethestraße in Kirkel zum Parken abgestellt waren, mittels eines spitzen Gegenstands zerkratzt. Von red